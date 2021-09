“Preferisco perdere il lavoro che fare il vaccino”. Testimonianza di un No Vax (Di venerdì 24 settembre 2021) “Piuttosto mi faccio licenziare. Non ho nessuna intenzione di vaccinarmi e sono fermamente contraria al green pass. Uno strumento odioso e discriminatorio che esiste praticamente solo in Italia”. E’ questo il pensiero di Clara (nome di fantasia) da oltre venticinque anni impiegata in Comune, che aggiunge: “Non intendo nemmeno andare avanti facendomi un tampone ogni due giorni”. L’impiegata è ferma nel non piegarsi a quello che ritiene un diktat assurdo che dal 15 ottobre imporrà l’accesso al posto di lavoro solo con l’odiato green pass. “Se vi è un obbligo tutte le persone che subiscono danni conseguenti al vaccino dovrebbero essere assistite e retribuite da uno Stato, che volutamente sminuisce la correlazioni vaccino-malattie, e conosco gente che si è già licenziata per non sottoporsi a questa imposizione che ripeto di fatto non ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 24 settembre 2021) “Piuttosto mi faccio licenziare. Non ho nessuna intenzione di vaccinarmi e sono fermamente contraria al green pass. Uno strumento odioso e discriminatorio che esiste praticamente solo in Italia”. E’ questo il pensiero di Clara (nome di fantasia) da oltre venticinque anni impiegata in Comune, che aggiunge: “Non intendo nemmeno andare avanti facendomi un tampone ogni due giorni”. L’impiegata è ferma nel non piegarsi a quello che ritiene un diktat assurdo che dal 15 ottobre imporrà l’accesso al posto disolo con l’odiato green pass. “Se vi è un obbligo tutte le persone che subiscono danni conseguenti aldovrebbero essere assistite e retribuite da uno Stato, che volutamente sminuisce la correlazioni-malattie, e conosco gente che si è già licenziata per non sottoporsi a questa imposizione che ripeto di fatto non ...

