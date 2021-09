Prada SS22 | il significato attuale dell’abito femminile

Leggi su lifeandpeople

(Di sabato 25 settembre 2021) Life&People.it Miucciae Raf Simons, per la collezione primavera estate 2022, si interrogano sul perché la moda, ad oggi, si esprima ancora con corsetti, strascichi e abiti da sera; elementi anacronistici, usati dalla donna, per apparire elegante e seducente, in un’epoca storica passata, che sa di antico. Intendono, per cui, rappresentare un tipo di seduzione contemporanea, basata su un processo di riduzione e di sottrazione. L’abito non deve ripetersi e non deve né occultare né abbellire la realtà, ma raccontarla per quello che effettivamente è. La collezioneprimavera estate 2022 presenta degli abiti “urgenti”, pensati per il ventunesimo secolo, abiti che siano rilevanti per le donne di oggi. Miucciaè in disaccordo con l’idea di tornare alla “normalità”, alla realtà pre-covid, idealizzandola, come se questa ...