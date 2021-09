Portici | maltratta ex moglie e figlia | arrestato 34enne

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 24 settembre 2021) Ieri sera una donna si è presentata al Commissariato di-Ercolano per denunciare di essere vittima, insieme alla, di comportamenti violenti da parte dell’ex compagno il quale, come già avvenuto in altre occasioni, si era introdotto nella sua abitazione e aveva minacciato entrambe.I poliziotti, giunti nell’appartamento, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.