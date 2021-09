“Poi la magia finisce”: l’avvertimento del Milan al Psg (Di venerdì 24 settembre 2021) L’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha attaccato il Psg per le recenti troppe spese realizzate in estate. Negli ultimi anni l’Uefa ha instaurato un processo noto come il Fairplay finanziario per salvaguardare i club e regolare gli investimenti nel mondo del calciomercato. A causa di questo procedimento in Italia sono stati penalizzati club come Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 24 settembre 2021) L’amministratore delegato delIvan Gazidis ha attaccato il Psg per le recenti troppe spese realizzate in estate. Negli ultimi anni l’Uefa ha instaurato un processo noto come il Fairplay finanziario per salvaguardare i club e regolare gli investimenti nel mondo del calciomercato. A causa di questo procedimento in Italia sono stati penalizzati club come Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

infoitsport : Psg pigliatutto, il monito di Gazidis: “Facile non badare a spese, ma poi la magia finisce” - FraVonV : Adoro stare in giro perché conosco sempre un sacco di gente ho appena parlato con una coppia di Mumbai che sono in… - SONIA60262031 : ma più che di magia nera qui si tratta di una finta POLIZIA CHE ENTRA NELLE CASE DI TUTTI per spiare le MARCHE DI C… - SaroAp : Se chiudi gli occhi puoi vederti ballarla fomentet* come non so cosa. La magia poi si interrompeva con quel “uh… - NicolinoBerti : Adoro le piante perché quando le vedo malaticce e ormai secche decido di fare l'estremo tentativo: tolgo tutte le p… -