Pochettino su Messi: "Ci aspettiamo sia pronto per il Manchester City" (Di venerdì 24 settembre 2021) Mauricio Pochettino ha parlato alla vigilia di PSG-Montpellier aggiornando sull'infortunio di Messi: "Leo ha riniziato a correre, speriamo che vada tutto nel verso giusto. Ci aspettiamo che sia pronto per giocare contro il Manchester City, ma dobbiamo essere prudenti. Vediamo cosa succede nei prossimi giorni". FOTO: Sito PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

