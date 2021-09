Pochettino: «Messi? Ha iniziato a correre oggi, speriamo che l’evoluzione sia buona» (Di venerdì 24 settembre 2021) Mauricio Pochettino, tecnico del Paris Saint Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Montpellier Mauricio Pochettino, tecnico del Paris Saint Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Montpellier. Messi – «Leo ha iniziato a correre oggi, speriamo che l’evoluzione sia buona. Domenica vedremo la sua situazione». DI MARIA – «Di María è sempre stato un giocatore importante, di grande qualità, può dare molto alla squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Mauricio, tecnico del Paris Saint Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Montpellier Mauricio, tecnico del Paris Saint Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Montpellier.– «Leo hachesia. Domenica vedremo la sua situazione». DI MARIA – «Di María è sempre stato un giocatore importante, di grande qualità, può dare molto alla squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Reuters : PSG boss Pochettino hopes Messi fit for Man City clash - DoentesPFutebol : Pochettino tirou Messi e colocou Hakimi. - DiMarzio : #Ligue1, #PSGOL | #Pochettino sostituisce #Messi: la Pulga non sembra aver apprezzato la decisione del suo allenato… - NandoArm8 : Siamo sicuri che i soldi fanno la felicità? Nel caso del #PSG la risposta è 'nì': risultati sul campo (almeno in L… - CalcioNews24 : Le condizioni di #Messi -