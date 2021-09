Piqué: «Non sono qui per giocare per il secondo o terzo posto» (Di venerdì 24 settembre 2021) Gerard Piqué, difensore del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Movistar dopo il pareggio di ieri sera contro il Cadice Gerard Piqué ha parlato ai microfoni di Movistar dopo il pareggio contro il Cadice e ha affrontato anche il tema della situazione finanziaria del club. «Se a inizio partita mi avessero detto di firmare per il pareggio, non lo avrei fatto. Ovviamente volevamo vincere ma l’espulsione ha cambiato tutto e chiunque avrebbe potuto conquistare i tre punti alla fine. Non si indossa la maglia del Barcellona per finire secondo o terzo, voglio vincere dei titoli. sono convinto, nonostante questo inizio, che lotteremo: la squadra è pronta, c’è entusiasmo, anche se dobbiamo affrontare questi momenti difficili. La situazione è complicata per tutti ma combatteremo fino alla fine, nessuno deve ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Gerard, difensore del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Movistar dopo il pareggio di ieri sera contro il Cadice Gerardha parlato ai microfoni di Movistar dopo il pareggio contro il Cadice e ha affrontato anche il tema della situazione finanziaria del club. «Se a inizio partita mi avessero detto di firmare per il pareggio, non lo avrei fatto. Ovviamente volevamo vincere ma l’espulsione ha cambiato tutto e chiunque avrebbe potuto conquistare i tre punti alla fine. Non si indossa la maglia del Barcellona per finire, voglio vincere dei titoli.convinto, nonostante questo inizio, che lotteremo: la squadra è pronta, c’è entusiasmo, anche se dobbiamo affrontare questi momenti difficili. La situazione è complicata per tutti ma combatteremo fino alla fine, nessuno deve ...

