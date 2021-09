“Pioli è un allenatore di livello europeo”, le parole del noto opinionista (Di venerdì 24 settembre 2021) Il Milan continua a stupire ed a giocare bene. A dirlo è anche Lele Adani che, ai microfoni della BoboTv, ha elogiato l’allenatore rossonero Stefano Pioli. Secondo quanto detto dall’ex calciatore, adesso opinionista di 90° minuto: “Pioli è ormai un allenatore di livello europeo, totale, assoluto. Giocano tutti bene. Chi entra in questo contesto fa la differenza, lo abbiamo visto con la giocata di Saelemaekers che era entrato nel finale. Il percorso del Milan parte 20 mesi fa ed è arrivato ad ottenere la Champions con la vittoria a Bergamo nell’ultima giornata dello scorso campionato. Le cose fatte così bene entusiasmano”. Concludendo, ha commentato anche l’ultima partita, contro il Venezia, del club milanese: “Quanti pensavano che il Milan non avrebbe vinto ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 settembre 2021) Il Milan continua a stupire ed a giocare bene. A dirlo è anche Lele Adani che, ai microfoni della BoboTv, ha elogiato l’rossonero Stefano. Secondo quanto detto dall’ex calciatore, adessodi 90° minuto: “è ormai undi, totale, assoluto. Giocano tutti bene. Chi entra in questo contesto fa la differenza, lo abbiamo visto con la giocata di Saelemaekers che era entrato nel finale. Il percorso del Milan parte 20 mesi fa ed è arrivato ad ottenere la Champions con la vittoria a Bergamo nell’ultima giornata dello scorso campionato. Le cose fatte così bene entusiasmano”. Concludendo, ha commentato anche l’ultima partita, contro il Venezia, del club milanese: “Quanti pensavano che il Milan non avrebbe vinto ...

