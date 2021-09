Piano monitoraggio Covid in scuole sentinella: test salivari su studenti ogni 15 giorni, 3-4 istituti per provincia. Ecco come funziona (Di venerdì 24 settembre 2021) L’Istituto Superiore di Sanità e la Struttura Commissariale per l’emergenza Covid-19, in collaborazione con Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione e Conferenza delle Regioni e Province Autonome, hanno predisposto un Piano nazionale per monitorare la circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico attraverso l’offerta gratuita di test diagnostici ad un campione di scuole primarie e secondarie di primo grado (scuole “sentinella”). La presentazione in Pdf. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 settembre 2021) L’Istituto Superiore di Sanità e la Struttura Commissariale per l’emergenza-19, in collaborazione con Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione e Conferenza delle Regioni e Province Autonome, hanno predisposto unnazionale per monitorare la circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico attraverso l’offerta gratuita didiagnostici ad un campione diprimarie e secondarie di primo grado (”). La presentazione in Pdf. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Piano monitoraggio Covid in scuole sentinella: test salivari su studenti ogni 15 giorni, 3-4 istituti per provincia… - IIS_Selmi : Piano nazionale per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 - ultimenews24 : Green pass e tamponi, novità sui test salivari molecolari. In Italia possono essere usati 'nell’ambito di attività… - salutegreen24 : Green pass e tamponi, novità sui test salivari molecolari. In Italia possono essere usati 'nell’ambito di attività… - ekuonews : Scuole, ordinanza di Marsilio sul piano di monitoraggio anti Covid -