Personale ospedaliero non vaccinato | in Lombardia 393 sospensioni

MirellaPascali : @stopconinomi @franco_sala Dispiace dirlo ma spesso l'educazione ed umanità del personale ospedaliero è totalmente… - azzodacorreggio : RT @Sara_fromArda: Ne sento troppe di queste storie, anche da fonte diretta. Anche da personale ospedaliero. Nessuno che abbia aperto un'in… - sole24_21 : RT @Sara_fromArda: Ne sento troppe di queste storie, anche da fonte diretta. Anche da personale ospedaliero. Nessuno che abbia aperto un'in… - Franca17178372 : RT @Sara_fromArda: Ne sento troppe di queste storie, anche da fonte diretta. Anche da personale ospedaliero. Nessuno che abbia aperto un'in… -

Ultime Notizie dalla rete : Personale ospedaliero

7giorni

... esclusivamente per i codici bianchi;L'integrazione, con i colleghi dell'AIL Pronto Soccorso, per porre rimedio alle carenze;Di valutare la possibilità di integrare ilmedico ......massima attenzione in termini di nuovi assetti organizzativi a livello territoriale e- ... Ma tutto questo ha bisogno die il fondo nazionale deve essere adeguato a questa ...Tra questi 31 medici e 235 infermieri. Dati dell’assessorato al Welfare aggiornati al 22 settembre. Effettuati 996 accertamenti presso le strutture pubbliche lombarde ...Cecina. Paura per una docente di un istituto superiore di Cecina che nella mattinata di ieri ha accusato un malore poco dopo aver iniziato la giornata lavorativa. Era da poco cominciata la prima ora s ...