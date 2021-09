Perfect Dark: Crystal Dynamics lavorerà con The Initiative al reboot (Di venerdì 24 settembre 2021) Lo studio di sviluppo The Initiative ha fornito ai fan un importante aggiornamento sul loro prossimo gioco, il reboot di Perfect Dark. The Initiative ha detto su Twitter che la società sta collaborando con Crystal Dynamics per lavorare su Perfect Dark. Lo studio aggiunge inoltre che il gioco è ancora in una fase di sviluppo iniziale. The Initiative è stato fondato nel 2018 come parte della divisione Xbox Game Studios di Microsoft ed è guidato da Darrell Gallagher, ex boss dello studio Crystal Dynamics. La società ha originariamente annunciato il reboot di The Perfect Dark ai The Game Awards 2020. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 24 settembre 2021) Lo studio di sviluppo Theha fornito ai fan un importante aggiornamento sul loro prossimo gioco, ildi. Theha detto su Twitter che la società sta collaborando conper lavorare su. Lo studio aggiunge inoltre che il gioco è ancora in una fase di sviluppo iniziale. Theè stato fondato nel 2018 come parte della divisione Xbox Game Studios di Microsoft ed è guidato da Darrell Gallagher, ex boss dello studio. La società ha originariamente annunciato ildi Theai The Game Awards 2020. Leggi altro...

