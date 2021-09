Percoto Canta | sabato 25 settembre la finalissima al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Leggi su udine20

(Di venerdì 24 settembre 2021) È partito il conto alla rovescia per ladel concorso canoro nazionale. L’atto finale della 34a edizione si terrà25alda, con inizio alle 21.00. I biglietti per la serata (prezzo unico a 15 Euro) sono ancora in vendita, tutte le info su www..it o scrivendo a segreteria@.it . Dopo le fasi delle iscrizioni, selezioni e semifinali,si prepara a eleggere le migliori voci della 34a edizione fra i 12 concorrenti in gara provenienti da varie parti d’Italia. Per la Categoria Junior: Paola Damiani (Bergamo) con “At Last” e Andrea ...