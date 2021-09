Percoto Canta: sabato 25 settembre la finalissima al Teatro Nuovo Giovanni da Udine (Di venerdì 24 settembre 2021) È partito il conto alla rovescia per la finalissima del concorso canoro nazionale Percoto Canta. L’atto finale della 34a edizione si terrà sabato 25 settembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, con inizio alle 21.00. I biglietti per la serata (prezzo unico a 15 Euro) sono ancora in vendita, tutte le info su www.PercotoCanta.it o scrivendo a segreteria@PercotoCanta.it . Dopo le fasi delle iscrizioni, selezioni e semifinali, Percoto Canta si prepara a eleggere le migliori voci della 34a edizione fra i 12 concorrenti in gara provenienti da varie parti d’Italia. Per la Categoria Junior: Paola Damiani (Bergamo) con “At Last” e Andrea ... Leggi su udine20 (Di venerdì 24 settembre 2021) È partito il conto alla rovescia per ladel concorso canoro nazionale. L’atto finale della 34a edizione si terrà25alda, con inizio alle 21.00. I biglietti per la serata (prezzo unico a 15 Euro) sono ancora in vendita, tutte le info su www..it o scrivendo a segreteria@.it . Dopo le fasi delle iscrizioni, selezioni e semifinali,si prepara a eleggere le migliori voci della 34a edizione fra i 12 concorrenti in gara provenienti da varie parti d’Italia. Per la Categoria Junior: Paola Damiani (Bergamo) con “At Last” e Andrea ...

percotocanta : La vincitrice assoluta della 34a edizione di Percoto Canta nominata dalla giuria è Federica Copetti con “Vento e po… - percotocanta : Per la categoria Senior vince la 34a edizione di Percoto Canta Costanza Gallini con “Think” - percotocanta : Per la categoria Cantautori vince la 34a edizione di Percoto Canta Federica Copetti con “Vento e polvere” - percotocanta : Per la categoria Junior vince la 34a edizione di Percoto Canta Paola Damiani con “At last” - percotocanta : Sale sul palco, solo per il pubblico di Percoto Canta, Loredana Santini dall’Inghilterra -

