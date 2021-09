"Perché ho parlato dello stupro dopo così tanti anni". Aida Yespica, orrore su orrore: l'ombra del sangue (Di venerdì 24 settembre 2021) Quel giorno ha cambiato la vita di Aida Yespica. Un episodio bruttissimo, che aveva svelato per la prima volta a Storie italiane con Eleonora Daniele. Oggi torna a parlare e alla giornalista di Rai1 - che sta portando avanti una vera battaglia contro la violenza sulle donne - spiega le ragioni di quel silenzio durato troppi anni. “Ho avuto paura di restare sola”, dice. L'uomo che abusò di lei, quando era una bambina, era un amico di suo padre (oggi scomparso). "In quegli anni abitavo con mio padre, lui non ha mai saputo niente. Conoscendolo, sapevo che se glielo avessi raccontato, lui avrebbe avuto una reazione violenta verso quella persona, e io sarei rimasta da sola. Non volevo che accadesse, per questo non gliel'ho mai raccontato, nemmeno prima che morisse", racconta con un filo di voce a Storie italiane. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Quel giorno ha cambiato la vita di. Un episodio bruttissimo, che aveva svelato per la prima volta a Storie italiane con Eleonora Daniele. Oggi torna a parlare e alla giornalista di Rai1 - che sta portando avanti una vera battaglia contro la violenza sulle donne - spiega le ragioni di quel silenzio durato troppi. “Ho avuto paura di restare sola”, dice. L'uomo che abusò di lei, quando era una bambina, era un amico di suo padre (oggi scomparso). "In quegliabitavo con mio padre, lui non ha mai saputo niente. Conoscendolo, sapevo che se glielo avessi raccontato, lui avrebbe avuto una reazione violenta verso quella persona, e io sarei rimasta da sola. Non volevo che accadesse, per questo non gliel'ho mai raccontato, nemmeno prima che morisse", racconta con un filo di voce a Storie italiane. ...

