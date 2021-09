Per mesi Sonia Bruganelli non ha fatto foto a sua figlia appena nata (Di venerdì 24 settembre 2021) Aveva paura di affezionarsi a sua figlia Sonia Bruganelli, non sapeva cosa sarebbe accaduto ed era spaventata. La moglie di Paolo Bonolis a Verissimo racconta delle foto che non ha mai scattato alla sua bambina, la primogenita, la sua Silvia. Non è la prima volta che Sonia Bruganelli tira fuori tutti gli errori che ha commosso agli inizi e lo fa con grande coraggio. Sa già che arriveranno altre critiche perché in tanti pensano a quello che potrebbe dire sua figlia ascoltando questa intervista. Potremo seguirla domenica 26 settembre ma le anticipazioni di Verissimo sono già un pugno nello stomaco. I genitori più fortunati capiranno meno ma la moglie di Paolo Bonolis parla di quell’ultimo mese di gravidanza, della nascita di sua figlia, per lei il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 24 settembre 2021) Aveva paura di affezionarsi a sua, non sapeva cosa sarebbe accaduto ed era spaventata. La moglie di Paolo Bonolis a Verissimo racconta delleche non ha mai scattato alla sua bambina, la primogenita, la sua Silvia. Non è la prima volta chetira fuori tutti gli errori che ha commosso agli inizi e lo fa con grande coraggio. Sa già che arriveranno altre critiche perché in tanti pensano a quello che potrebbe dire suaascoltando questa intervista. Potremo seguirla domenica 26 settembre ma le anticipazioni di Verissimo sono già un pugno nello stomaco. I genitori più fortunati capiranno meno ma la moglie di Paolo Bonolis parla di quell’ultimo mese di gravidanza, della nascita di sua, per lei il ...

