Per la Trattativa condannati solo i mafiosi, assolti Dell’Utri e i carabinieri: ecco perché (in attesa delle motivazioni dell’Appello) (Di venerdì 24 settembre 2021) Alla fine è rimasta una Trattativa mafia-mafia. È con una battuta che un investigatore commenta la sentenza del processo di secondo grado, uscendo dal bunker del carcere Pagliarelli di Palermo. Sono circa le 17 e 30 quando il presidente della corte d’Assise d’Appello, Angelo Pellino, seguito dal giudice a latere, Vittorio Anania, e dai sei popolari, compare nell’aula del penitenziario siciliano. Poco più di due minuti e mezzo per leggere il dispositivo della sentenza che nei fatti cancella gran parte delle condanne del primo grado. Gli ex alti ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno assolti dall’accusa di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario dello Stato perché il fatto non costituisce reato. L’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Alla fine è rimasta unamafia-mafia. È con una battuta che un investigatore commenta la sentenza del processo di secondo grado, uscendo dal bunker del carcere Pagliarelli di Palermo. Sono circa le 17 e 30 quando il presidente della corte d’Assise d’Appello, Angelo Pellino, seguito dal giudice a latere, Vittorio Anania, e dai sei popolari, compare nell’aula del penitenziario siciliano. Poco più di due minuti e mezzo per leggere il dispositivo della sentenza che nei fatti cancella gran partecondanne del primo grado. Gli ex alti ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donnodall’accusa di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario dello Statoil fatto non costituisce reato. L’ex senatore di Forza Italia Marcello...

Advertising

fattoquotidiano : La Trattativa c’è stata ma per i giudici dell’Appello non costituisce reato: condannati solo i boss Bagarella e Cin… - petergomezblog : La Trattativa “non costituisce reato”. Assolti De Donno e Mori. Condannati per minacce solo i boss mafiosi Bagarell… - matteosalvinimi : Felice per l’assoluzione di chi ha servito lo Stato ed è stato ingiustamente accusato per anni. Ennesima prova del… - a70199617 : RT @francotaratufo2: Dall'editoriale di Marco Travaglio. La sentenza d’appello sulla #trattativa Stato-mafia conferma integralmente i fatti… - salvo_buonfine : RT @Enrico__Costa: Il processo “trattativa” è stato, per molti che l’hanno condotto, PM o Giudici, un trampolino verso la politica o il CSM… -