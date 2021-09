Advertising

CorriereCitta : Pensioni, Salvini: “Fuori discussione un ritorno della Fornero” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Pensioni, Salvini: “Fuori discussione un ritorno della Fornero” - - LaNotifica : Pensioni, Salvini: “Fuori discussione un ritorno della Fornero” - GianfrancoCat : Qualcuno può dire a Salvini che quota 100 non ha sostituito la Fornero sulle pensioni, e dire alla Meloni che la re… - MattiaRoncalli : #Salvini contro #Draghi e #Confindustria su Quota 100 e riforma pensioni. Ennesima dimostrazione di essere più vic… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni Salvini

: Pd e Confindustria vogliono la Fornero? Da Lega secco 'no' Quota 100, quota 41 , Ape Sociale allargata , flessibilità in uscita dal lavoro? La riformaancora non ...La battaglia sulleÈ dunque già partita la battaglia politica sulle. Era stato lo stessoad anticipare la volontà della Lega di lavorare per prolungare la vita di quota 100 ...“Chi parla di un ritorno alla legge Fornero soprattutto dopo il Covid vive su Marte”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, a Bologna a margine di un convegno sulla disabilità. cin/sat/gtr ...Riforma pensioni, per Proietti la fine di quota 100 non può in alcun modo segnare il ritorno a 67 anni previsti dalla legge Fornero ...