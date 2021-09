(Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA - Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea , in relazione ai posticipi della 5ªdel campionato di calcio di Serie A disputate ieri, fra i calciatori espulsi, hato per una ...

Fantacalcio : Giudice Sportivo, squalificato una giornata Pellegrini: salta il derby - CorSport : #Pellegrini salta il derby: confermata la giornata di #squalifica - ProfidiAndrea : ?? Giudice Sportivo: Lorenzo #Pellegrini salta il #DerbyDellaCapitale! Due squalificati per la 6a giornata… - spaziocalcio : #SerieA, i provvedimenti del #GiudiceSportivo con la squalifica di Lorenzo #Pellegrini per il derby fra #Lazio e… - infoitsport : Roma-Udinese 1-0: Abraham decisivo. Pellegrini espulso, salta il derby

... in relazione ai posticipi della 5ª giornata del campionato di calcio di Serie A disputate ieri, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per una giornata il romanista Lorenzo. A ...Le decisioni del giudice sportivo: un turno di stop a Lorenzoil derby MILANO - "In relazione alla comunicazione della Procura federale circa i cori di discriminazione razziale rivolti da parte della tifoseria ospite al calciatore del Torino ...Il centrocampista della Roma non parteciperà al derby contro la Lazio. Niente derby contro la Lazio per Lorenzo Pellegrini: il centrocampista della Roma, espulso nel finale del match di Serie A contro ...Inizia domani la 6a giornata di Serie A dopo gli impegni infrasettimanali. Si parte sabato alle 15 con Spezia-Milan per il nuovo turno di campionato, che terminerà lunedì alle 20.45 con Venezia-Torino ...