Pelè, la figlia rassicura tutti: “Diversi passi avanti negli ultimi giorni” (Di venerdì 24 settembre 2021) Le condizioni di Pelè sembrano essere migliorate. La leggenda del calcio, finito in terapia intensiva nei giorni scorsi dopo l’intervento chirurgico per l’asportazione di un tumore al colon, adesso sta meglio, come testimonia la figlia Kely Nascimento con delle Instagram Stories: “negli ultimi giorni ha compiuto Diversi passi. Mi ha insegnato a giocare a carte e mi sta battendo”, ha spiegato, raccontando di un Pelè combattivo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 settembre 2021) Le condizioni disembrano essere migliorate. La leggenda del calcio, finito in terapia intensiva neiscorsi dopo l’intervento chirurgico per l’asportazione di un tumore al colon, adesso sta meglio, come testimonia laKely Nascimento con delle Instagram Stories: “ha compiuto. Mi ha insegnato a giocare a carte e mi sta battendo”, ha spiegato, raccontando di uncombattivo. SportFace.

