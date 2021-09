Pedopornografia online anche ai danni di neonati: 13 arrestati, tra cui un ufficiale della Finanza (Di venerdì 24 settembre 2021) Pedopornografia online anche ai danni di neonati. Una fitta rete di pedofili operava nel mondo del web e del dark-web. La Polizia di Palermo, coordinata con la Polizia postale, ha arrestato 13 soggetti e denunciato altri 21 per divulgazione, cessione e detenzione di materiale pedopornografico. Tra gli arrestati c’è anche un ufficiale della Guardia di Finanza. Sono state arrestate 13 persone e altre 21 denunciate in tutta Italia, per sfruttamento sessuale dei minori online. Tra le vittime anche i neonati. Divulgazione, cessione e detenzione di materiale pedopornografico sono le accuse rivolte ai responsabili della vicenda, tra cui c’è ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 24 settembre 2021)aidi. Una fitta rete di pedofili operava nel mondo del web e del dark-web. La Polizia di Palermo, coordinata con la Polizia postale, ha arrestato 13 soggetti e denunciato altri 21 per divulgazione, cessione e detenzione di materiale pedopornografico. Tra glic’èunGuardia di. Sono state arrestate 13 persone e altre 21 denunciate in tutta Italia, per sfruttamento sessuale dei minori. Tra le vittime. Divulgazione, cessione e detenzione di materiale pedopornografico sono le accuse rivolte ai responsabilivicenda, tra cui c’è ...

