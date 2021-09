Pd | Letta | ' su diritti e lavoro dobbiamo agganciare il treno europeo'

(Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set (Adnkronos) - "cogliere quello che sta succedendo in Europa, voglio che ci agganciamo al tenodeicivili. Sono tutti più avanzati di noi, il punto di riferimento è l'Europa. E lo stesso sulla questione sociale e il". Lo ha detto Enricosul palco di Futura. "Sull'Europa non aveva competenza. Poi soprattutto con la pandemia e le misure varate, come Sure, l'Europa ha cominciato a ragionare sul, sul salario minimo, sugli ammortizzatori sociali, l'occupabilità che ora sono temi europei. Noilegarci lì", ha sottolineato il segretario del Pd.

Ultime Notizie dalla rete : Letta diritti

Io proporrei accordi e contratti che superino la precarietà e afferminouguali per tutti'. ... Il leader Pd Enricoplaude allo spirito del 1993: 'È il momento giusto. Sosteniamo fortemente ...Nelle riforme annunciate da Draghi non c'è spazio per idi chi lavora, per l'introduzione ... Il commento di Enricoindica che il PD continua a reiterare la nefasta impostazione ...Roma, 24 set (Adnkronos) - "Dobbiamo cogliere quello che sta succedendo in Europa, voglio che ci agganciamo al teno europeo dei diritti civili. Sono tutti più avanzati di noi, il punto di riferimento ...Domani alle 11 in piazza Caduti per la Libertà a Imola le donne della Rete imolese (Trama di Terre, Udi, Donne Anpi, Per ...