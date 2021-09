Pd | Bettini | ' chi sbandiera ' draghizzazione' affossa chi vorrebbe esaltare'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set (Adnkronos) - "Sulla prospettiva politica e la questione della presidenza della Repubblica, Enrico Letta ha chiesto una moratoria della discussione. È del tutto comprensibile e saggio. Speravo che tutti i dirigenti del Pd accogliessero l'appello. Non è stato così". Lo dice Goffredoal 'Riformista'. "Personalmente le cose che avevo da dire le ho dette. Ora si tratta di concentrarsi esclusivamente sulla prova difficile e per molti aspetti importantissima delle elezioni amministrative -spiega il dirigente del Pd-. Mi preme solo sottolineare, di nuovo, che la mia vera preoccupazione riguardava il modo migliore per non perdere il contributo decisivo di Draghi all'Italia; soprattutto sul piano dei rapporti con l'Europa, degli indirizzi macroeconomici e della politica estera. Draghi rappresenta una garanzia per l'equilibrio della Repubblica e ritengo che, ...