Pattinaggio di figura, Turkkila-Versluis avanti nella rhythm dance al Nebelhorn Trophy 2021. Decimi Portesi Peroni-Chrastecky (Di venerdì 24 settembre 2021) Va tutto come ampiamente previsto nella rhythm dance della danza sul ghiaccio, prova che ha inaugurato la seconda giornata del Nebelhorn Trophy 2021, competizione internazionale di Pattinaggio di figura inserita nel circuito ISU Challenger Series e soprattutto valida per assegnare i rimanenti posti in vista delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. A rientrare in questo momento in zona qualificazione (ricordiamo che potranno accedere soltanto quattro coppie) sono infatti esattamente gli stessi atleti pronosticati alla vigilia, anche se non è mancata qualche sorpresa di rilievo. Nello specifico, i finlandesi Juulia Turkkila-Matthias Versluis hanno preso le redini della gara, sfoggiando un sensibile miglioramento e ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) Va tutto come ampiamente previstodella danza sul ghiaccio, prova che ha inaugurato la seconda giornata del, competizione internazionale didiinserita nel circuito ISU Challenger Series e soprattutto valida per assegnare i rimanenti posti in vista delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. A rientrare in questo momento in zona qualificazione (ricordiamo che potranno accedere soltanto quattro coppie) sono infatti esattamente gli stessi atleti pronosticati alla vigilia, anche se non è mancata qualche sorpresa di rilievo. Nello specifico, i finlandesi Juulia-Matthiashanno preso le redini della gara, sfoggiando un sensibile miglioramento e ...

