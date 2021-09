Pattinaggio artistico, Nebelhorn Trophy 2021: Gutmann settima dopo il corto (Di venerdì 24 settembre 2021) Lara Naki Gutmann è settima dopo il corto al Nebelhorn Trophy 2021 di Pattinaggio artistico. L’azzurra ha chiuso il primo segmento di gara con 57.16 punti, a meno di quattro lunghezze dalla sesta piazza della polacca Kurakova (61.04). La 18enne trentina è dunque pienamente in corsa per uno dei primi sei posti che assegneranno il pass per le Olimpiadi di Pechino 2022. Prima posizione occupata al momento dalla statunitense Liu, già vincitrice del Lombardia Trophy. Ottima prova nel maschile di Gabriele Frangipani, quarto nel corto con il personal best di 83.11 punti. Grande prova del 19enne azzurro, autore di un ottimo quadruplo salchow e una combinazione pulita. Nella giornata di sabato 25 settembre ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 settembre 2021) Lara Nakiilaldi. L’azzurra ha chiuso il primo segmento di gara con 57.16 punti, a meno di quattro lunghezze dalla sesta piazza della polacca Kurakova (61.04). La 18enne trentina è dunque pienamente in corsa per uno dei primi sei posti che assegneranno il pass per le Olimpiadi di Pechino 2022. Prima posizione occupata al momento dalla statunitense Liu, già vincitrice del Lombardia. Ottima prova nel maschile di Gabriele Frangipani, quarto nelcon il personal best di 83.11 punti. Grande prova del 19enne azzurro, autore di un ottimo quadruplo salchow e una combinazione pulita. Nella giornata di sabato 25 settembre ...

