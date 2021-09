Pattinaggio artistico: Barquero-Zandron conquistano il secondo posto nelle coppie al Nebelhorn Trophy 2021 (Di venerdì 24 settembre 2021) Non è coinvolta in questa occasione nel giro delle qualificazioni olimpiche. Ma sorride, eccome se sorride l’Italia del Pattinaggio artistico. Laura Barquero-Marco Zandron, la coppia che gareggia per la Spagna stanziata all’IceLab di Bergamo ha staccato il pass per Pechino 2022 conquistando il secondo posto al Nebelhorn Trophy 2021, competizione internazionale in scena questo fine settimana presso l’Eissportzentrum di Oberstdorf, in Germania. Gli allievi Barbara Luoni e Luca Demattè, al primissimo anno di attività insieme, hanno confezionato un programma libero di alto profilo, prendendo il largo con tre sollevamenti ben realizzati, reverse lasso, axel lasso e del gruppo 3 (tutti di livello 4) e con due lanciati ben eseguiti, nello ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) Non è coinvolta in questa occasione nel giro delle qualificazioni olimpiche. Ma sorride, eccome se sorride l’Italia del. Laura-Marco, la coppia che gareggia per la Spagna stanziata all’IceLab di Bergamo ha staccato il pass per Pechino 2022 conquistando ilal, competizione internazionale in scena questo fine settimana presso l’Eissportzentrum di Oberstdorf, in Germania. Gli allievi Barbara Luoni e Luca Demattè, al primissimo anno di attività insieme, hanno confezionato un programma libero di alto profilo, prendendo il largo con tre sollevamenti ben realizzati, reverse lasso, axel lasso e del gruppo 3 (tutti di livello 4) e con due lanciati ben eseguiti, nello ...

