Patrignani Confcommercio ribadisce | ' Fuori dalla pandemia con la rigenerazione urbana'

(Di venerdì 24 settembre 2021) 'La stagione turistica in Riviera - lo diciamo empiricamente in attesa dei dati definitivi alla fine di questo settembre con tante iniziative collaterali fra cui la Nove Colli che allungano l'estate - ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Patrignani Confcommercio

CesenaToday

Lo scrive in una nota Augusto, presidentecesenate 'Anche il vescovo della diocesi di Cesena Sarsina Regattieri - prosegue- si è soffermato sulla rigenerazione ...'Da parte di questi ultimi - informa il presidenteAugusto- è emersa la necessità di maggiori aree di sosta e più segnalate, con una campagna di informazione con ...A ottobre debutta un sito per prenotare volo e vacanza "E gli albergatori segnaleranno alla società mete interessanti" ...Le chiusure a ripetizione e i cantieri a grappoli sull’E45 continua a provocare disagi e proteste. Ma stavolta ad alzare la voce non sono gli automobilisti, bensì un gestore di distributori di carbura ...