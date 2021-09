Parte oggi la terza edizione del Festival delle Serie Tv. E domenica i premi (Di venerdì 24 settembre 2021) FeST – Festival delle Serie Tv dal 24 al 26 settembre a Milano Parte oggi la terza edizione del FeST – Festival delle Serie Tv, con la direzione artistica di Marina Pierri, in programma alla Triennale di Milano fino a domenica 26 settembre, con ingresso libero. I principali broadcaster della filiera audiovisiva – Amazon Prime Video, De Agostini Editore, discovery+, Disney+, Mediaset, Netflix, Rai Fiction, Rai Ragazzi, Sky, ViacomCBS Networks Italia – saranno protagonisti della manifestazione con alcuni dei loro titoli del momento, attori e proiezioni in anteprima, tra cui quella di Reservation Dogs (Disney+). Numerosi gli ospiti che si alterneranno sul Main stage durante le tre giornate: Alessandro ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 24 settembre 2021) FeST –Tv dal 24 al 26 settembre a Milanoladel FeST –Tv, con la direzione artistica di Marina Pierri, in programma alla Triennale di Milano fino a26 settembre, con ingresso libero. I principali broadcaster della filiera audiovisiva – Amazon Prime Video, De Agostini Editore, discovery+, Disney+, Mediaset, Netflix, Rai Fiction, Rai Ragazzi, Sky, ViacomCBS Networks Italia – saranno protagonisti della manifestazione con alcuni dei loro titoli del momento, attori e proiezioni in anteprima, tra cui quella di Reservation Dogs (Disney+). Numerosi gli ospiti che si alterneranno sul Main stage durante le tre giornate: Alessandro ...

Advertising

CottarelliCPI : Notizia di oggi: il Genoa è stato venduto a un fondo di investimento americano. È l’ottava squadra italiana che pas… - forumJuventus : GdS: 'Rinnovo Dybala, ci siamo quasi. Telefonata Cherubini-Antun,il club alza la parte fissa, si lavora sui bonus.… - ladyonorato : Mi ritrovo nelle parole drammatiche dell’arcivescovo Viganò. Siamo in una guerra epocale e ognuno di noi deve scegl… - fendente1 : RT @MaurizioMarzano: Oggi. In tutt'Italia. In tutto il mondo. Scegli da che parte stare. Da quella di chi vuole cambiare, o di chi non si… - LauraBini11 : #IlParadisoDelleSignore Gabriella oggi parte, è vero... Da una parte triste, xké lei è una delle ultime 'originali'… -