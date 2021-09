Parlamento europeo, il servizio di traduzione è made in Italy (Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – La tecnologia e la creatività “made in Italy” di Cedat85, si è aggiudicata definitivamente la gara d'appalto per i servizi di trascrizione e traduzione in tempo reale, basati sull'intelligenza artificiale, delle sessioni plenarie del Parlamento europeo. Il consorzio guidato dall'azienda italiana e formato da Bertin IT, società francese di tecnologia vocale, e SDL, azienda belga specializzata in lingue e intelligenza artificiale, è stato infatti scelto come assegnatario definitivo del progetto sperimentale dopo una fase di test che l'aveva visto in prima posizione nella short list dei tre raggruppamenti d'impresa finalisti (l'italiana Translated e il colosso Microsoft).A conclusione del progetto innovativo, grazie alla soluzione di Cedat85, i dibattiti saranno automaticamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – La tecnologia e la creatività “in” di Cedat85, si è aggiudicata definitivamente la gara d'appalto per i servizi di trascrizione ein tempo reale, basati sull'intelligenza artificiale, delle sessioni plenarie del. Il consorzio guidato dall'azienda italiana e formato da Bertin IT, società francese di tecnologia vocale, e SDL, azienda belga specializzata in lingue e intelligenza artificiale, è stato infatti scelto come assegnatario definitivo del progetto sperimentale dopo una fase di test che l'aveva visto in prima posizione nella short list dei tre raggruppamenti d'impresa finalisti (l'italiana Translated e il colosso Microsoft).A conclusione del progetto innovativo, grazie alla soluzione di Cedat85, i dibattiti saranno automaticamente ...

Advertising

chetempochefa : 'Essere qui a poter rappresentare il mondo italiano, dello sport, dei giovani e della disabilità è stato veramente… - Open_gol : Con 427 voti favorevoli, 119 contrari e 140 astensioni, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione per incl… - Agenzia_Ansa : Il 15 settembre scorso il presidente del Parlamento europeo David Sassoli è stato portato in ospedale a Strasburgo… - LaNotifica : Parlamento europeo, il servizio di traduzione è made in Italy - CorriereCitta : Parlamento europeo, il servizio di traduzione è made in Italy -