Parla il tifoso degli insulti razzisti a Maignan | Avevo bevuto troppa birra | ho commesso un errore

Davide Gabrielli, il tifoso denunciato per istigazione all'odio, dopo gli insulti razzisti rivolti a Mike Maignan nel prepartita di Juventus-Milan, ha rilasciato le seguenti parole alla Voce di Rovigo: "Ho sbagliato, mi sono comportato da idiota ma ho bevuto troppa birra. Ero fuori di me. Sono stato un irresponsabile e ho commesso un errore gigantesco". In attesa di comprendere si ci saranno o meno ulteriori sanzioni, Gabrielli è stato espulso dallo Juventus Club Gaetano Scirea di Castagnaro, a Verona, e non potrà più entrare allo Juventus Stadium.

