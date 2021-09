Paris St. Germain-Montpellier (sabato 25 settembre, ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 24 settembre 2021) Un Paris St. Germain reduce dalla settima vittoria in altrettante gare sul campo del Metz riceve quest’oggi in casa il Montpellier di Dall’Oglio. Un’altra vittoria all’ultimo tuffo per i parigini, che devono ringraziare un Hakimi in gran spolvero per essere tornati dal Saint Symphorien con i tre punti in tasca. L’esterno ex Inter ha infatti siglato la doppietta che permette alla squadra InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 24 settembre 2021) UnSt.reduce dalla settima vittoria in altrettante gare sul campo del Metz riceve quest’oggi in casa ildi Dall’Oglio. Un’altra vittoria all’ultimo tuffo per i parigini, che devono ringraziare un Hakimi in gran spolvero per essere tornati dal Saint Symphorien con i tre punti in tasca. L’esterno ex Inter ha infatti siglato la doppietta che permette alla squadra InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie dalla rete : Paris Germain Inter, Hakimi decisivo col Psg: 'Sono già sicuro di non essermi sbagliato' Commenta per primo Achraf Hakimi , laterale del Paris Saint - Germain , autore di 2 gol nell'ultima sfida vinta di parigini contro il Metz , si racconta a L'Equipe , partendo dal suo addio all' Inter : 'Ho avuto la sensazione che dovevo venire a ...

PSG: Messi salta anche il Montpellier, fuori ancora Verratti e Ramos Lo annuncia il Paris Saint - Germain nel suo bollettino sugli infortunati: 'Messi ha ripreso oggi ad allenarsi come da programma. Domenica si farà un nuovo punto in base all'evoluzione. Marco ...

Metz-PSG 1-2 Sky Sport La Juventus sarebbe pronta a tornare alla carica per Donnarumma Donnarumma non sta giocando con il Paris Saint Germain e la Juventus sarebbe pronta a tornare alla carica per lui ...

Caso Donnarumma, il patto dei sudamericani per Navas titolare al Psg L’ex portiere del Milan e della Nazionale Donnarumma rimane il vice di Navas spinto dai giocatori sudamericani del Paris Saint German.

