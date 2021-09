Pari opportunità: Marcegaglia (B20), 'governi favoriscano istruzione Stem per ragazze' (Di venerdì 24 settembre 2021) Milano, 24 set. (Adnkronos) - "Come B20, chiediamo ai governi di affrontare attivamente le barriere fisiche e culturali che limitano l'accesso alle tecnologie digitali, anche in considerazione del ruolo strategico che il digitale ricopre per l'economia, la sostenibilità e la società, e di favorire percorsi di istruzione Stem per le ragazze”. Lo ha detto Emma Marcegaglia, presidente del B20, il principale 'engagement group' del G20 espressione del mondo delle imprese a livello globale. Marcegaglia è intervenuta in occasione del Dialogo B20-G20 sul Women Empowerment, tenutosi a Milano in occasione della Notte europea dei Ricercatori. “Da un sondaggio del 2020 realizzato su 7mila adulti in 7 Paesi del G20 emerge che il 19% delle donne intervistate e il 25% dei maschi crede che le carriere ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Milano, 24 set. (Adnkronos) - "Come B20, chiediamo aidi affrontare attivamente le barriere fisiche e culturali che limitano l'accesso alle tecnologie digitali, anche in considerazione del ruolo strategico che il digitale ricopre per l'economia, la sostenibilità e la società, e di favorire percorsi diper le”. Lo ha detto Emma, presidente del B20, il principale 'engagement group' del G20 espressione del mondo delle imprese a livello globale.è intervenuta in occasione del Dialogo B20-G20 sul Women Empowerment, tenutosi a Milano in occasione della Notte europea dei Ricercatori. “Da un sondaggio del 2020 realizzato su 7mila adulti in 7 Paesi del G20 emerge che il 19% delle donne intervistate e il 25% dei maschi crede che le carriere ...

Advertising

VittorioSgarbi : Pari opportunità. Io mi fermo alle caviglie. - elenabonetti : Lo sport e la cultura sono strumenti fondamentali per contrastare la violenza di genere e garantire pari opportunit… - TV7Benevento : Pari opportunità: Marcegaglia (B20), 'governi favoriscano istruzione Stem per ragazze'... - Umbria_N_Web : Assemblea Centro regionale pari opportunità approva all’unanimità proposta intitolare luogo simbolo in Umbria a Don… - buonanno_paolo : RT @UniBergamo: #unibg presenta il suo primo #bilanciodigenere. Oltre al Rettore e al DG, interverrà anche Elena Bonetti, Ministra per le p… -

Ultime Notizie dalla rete : Pari opportunità Il Vaticano e la Sapienza siglano un accordo di collaborazione culturale e scientifica 'Entrambe le istituzioni - si specifica all'articolo 9 - perseguono una politica di pari opportunita e di non discriminazione'. I giovani e il digitale

Inaugurata la nuova scuola di Riparbella La scuola deve essere il luogo dell'uguaglianza, dell'inclusione, delle pari opportunità ed è importante non dimenticarlo in questo periodo, dove la pandemia rischia di aumentare diseguaglianze già ...

Pari opportunità: Bolzano aderisce a Carta europea ANSA Nuova Europa 'Entrambe le istituzioni - si specifica all'articolo 9 - perseguono una politica diopportunita e di non discriminazione'. I giovani e il digitaleLa scuola deve essere il luogo dell'uguaglianza, dell'inclusione, delleed è importante non dimenticarlo in questo periodo, dove la pandemia rischia di aumentare diseguaglianze già ...