Papu Gomez: «Questo è un calcio per centometristi, il mio segreto è “marcare” l’arbitro» (Di venerdì 24 settembre 2021) Il Papu Gomez ha rilasciato una lunga intervista a El Pais, e stavolta non ha parlato del suo passato “tribolato” con l’Atalanta. Però ha fotografato il calcio moderno da un punto di vista privilegiato: quello del piccolo fantasista furbo, tecnico, in un mondo di giganti velocissimi. “In Spagna il calcio è più veloce. C’è una differenza con l’Italia in termini di campi da gioco. Qui la palla corre molto più veloce. In Italia tutte le squadre ti aspettano di più e sono tatticamente più ordinate. In Spagna il gioco è più avanti e indietro, e il ritmo è molto più alto”. “Ma è tutto il calcio che è cambiato negli ultimi 15 anni, quando cominciai io. Oggi, se non hai il fisico, ti ignorano. Cerco di fare la differenza con altre cose, con la velocità, pensando prima dell’avversario, con il dribbling, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 settembre 2021) Ilha rilasciato una lunga intervista a El Pais, e stavolta non ha parlato del suo passato “tribolato” con l’Atalanta. Però ha fotografato ilmoderno da un punto di vista privilegiato: quello del piccolo fantasista furbo, tecnico, in un mondo di giganti velocissimi. “In Spagna ilè più veloce. C’è una differenza con l’Italia in termini di campi da gioco. Qui la palla corre molto più veloce. In Italia tutte le squadre ti aspettano di più e sono tatticamente più ordinate. In Spagna il gioco è più avanti e indietro, e il ritmo è molto più alto”. “Ma è tutto ilche è cambiato negli ultimi 15 anni, quando cominciai io. Oggi, se non hai il fisico, ti ignorano. Cerco di fare la differenza con altre cose, con la velocità, pensando prima dell’avversario, con il dribbling, ...

Advertising

napolista : Papu Gomez: «Questo è un calcio per centometristi, il mio segreto è “marcare” l’arbitro» A El Pais: “Ora regnano M… - dantedsantis : @mvb_stan Buffon Liechsteiner Chiellini Barzagli Gosens Pirlo Pogba Chiesa Dybal… - JPeppp : @EL10juve È un giocatore di difficile collocazione, troppo anarchico per un ruolo ben definito, che è anche il moti… - infoitsport : Liga: Asensio trascina il Real di nuovo in vetta, Siviglia terzo con Papu Gomez - Sportmediaset - sportli26181512 : Siviglia-Valencia 3-1: Nella gara valida per la sesta giornata della Liga spagnola, ottima prestazione del Siviglia… -