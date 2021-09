Paolo Nespoli, il dramma del tumore al cervello: 'Non tornerò mai come prima' (Di venerdì 24 settembre 2021) Paolo Nespoli, l'astronauta vanto dell'Italia, ha raccontato della sua battaglia contro un tumore al cervello in un'intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera. Atteso all'Italian Tech Week di ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 settembre 2021), l'astronauta vanto dell'Italia, ha raccontato della sua battaglia contro unalin un'intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera. Atteso all'Italian Tech Week di ...

francescocosta : Oggi su Morning: cerchiamo di capire la sentenza sulla 'trattativa Stato-mafia'; probabilmente non era la Lega a ma… - Corriere : Paolo Nespoli: «Ho affrontato un tumore al cervello, ma adesso vedo la luce. Voglio par... - HuffPostItalia : Paolo Nespoli: 'Ho avuto un tumore cerebrale: non mi aspetto di tornare come prima, ma vado avanti' - SkyTG24 : L'astronauta Paolo Nespoli: 'Ho un tumore al cervello, dopo le cure è sotto controllo' - occhio_notizie : Il racconto di Paolo #Nespoli -