Pallanuoto | Champions League 2021-2022 | Savona-Varsavia 29-4 Per il passaggio del turno manca soltanto l’aritmetica

(Di venerdì 24 settembre 2021) Prosegue nel migliore dei modi il cammino delnel primodi qualificazione alladi: nella seconda giornata del Girone A, che è ospitato proprio dai liguri, la compagine italiana ha avuto ragione dei modesti polacchi delper 29-4. Partita archiviata già dopo il primo quarto di gara, chiuso sul 7-0, poi i liguri non alzano il piede dall’acceleratore, ma concedono qualcosa in difesa, arrivando a metà gara sul 17-1. Nella terza frazione il gap diviene ancora più ampio, con ilche si porta sul 25-4, infine ultimo quarto al piccolo trotto fino al 29-4 finale. Sugli scudi ancora una volta Fondelli, autore di sei reti, mentre Bruni mette a segno un poker. Triplette per capitan ...

Advertising

OA_Sport : Liguri praticamente certi del passaggio al secondo turno di qualificazione - SvSport1 : Pallanuoto, Champions League. La RN Savona parte al meglio, il Vitoria Guimaraes sconfitto 26-6 - Ossmeteobargone : RT @RegLiguria: #GrazieCampioni Se la pallanuoto a questi giochi non è salita sul podio, per questo sport con una straordinaria tradizione… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Champions

IVG.it

Ha preso il via oggi, nella piscina "Zanelli" di Savona il concentramento denominato Qualification Round I valevole per laLeague, che torna così a Savona dopo 12 anni. La Rari Nantes Savona ha vinto, poco fa, con i portoghesi del Vitoria Guimaraes il terzo incontro della prima giornata. 26 a 6 è stato il ...Mamma capriolo (e daino e lepre) lascia il suo piccolo nei prati dell'entroterra in mezzo all'erba ed agli arbusti per andare a mangiare […] Navigazione articoliLeague " ...Dopo il debutto in scioltezza nel primo turno di qualificazione della Champions League (26-6 al Vitoria Guimaraes), la RN Savona è attesa dal doppio impegno con i polacchi del AZS UW WP Warsaw alle 13 ...Inizia nel migliore dei modi il cammino del Savona nel primo turno di qualificazione alla Champions League 2021-2022 di pallanuoto: nella prima giornata del Girone A, che è ospitato proprio dai liguri ...