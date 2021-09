Pallanuoto, Champions League 2021-2022: Savona-Montpellier 9-10. Ultimi minuti fatali ai liguri (Di venerdì 24 settembre 2021) Prosegue con un sconfitta amarissima il cammino del Savona nel primo turno di qualificazione alla Champions League 2021-2022 di Pallanuoto: nella terza giornata del Girone A, che è ospitato proprio dai liguri, la compagine italiana ha perso contro i francesi del Montpellier per 9-10. Molto equilibrato il primo quarto di gara, chiuso sul 2-3 per i transalpini, poi i liguri impattano arrivando a metà gara sul 4-4. Nella terza frazione il Savona si porta dal 5-6 all’ 8-6, e nell’ultimo quarto trova il 9-6 che sembra chiudere i conti, ma i francesi siglano 4 gol negli Ultimi 5? fino a vincere col punteggio di 9-10. Si registrano questa sera la tripletta di Bruni, le doppiette di Campopiano e Iocchi Gratta ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) Prosegue con un sconfitta amarissima il cammino delnel primo turno di qualificazione alladi: nella terza giornata del Girone A, che è ospitato proprio dai, la compagine italiana ha perso contro i francesi delper 9-10. Molto equilibrato il primo quarto di gara, chiuso sul 2-3 per i transalpini, poi iimpattano arrivando a metà gara sul 4-4. Nella terza frazione ilsi porta dal 5-6 all’ 8-6, e nell’ultimo quarto trova il 9-6 che sembra chiudere i conti, ma i francesi siglano 4 gol negli5? fino a vincere col punteggio di 9-10. Si registrano questa sera la tripletta di Bruni, le doppiette di Campopiano e Iocchi Gratta ...

