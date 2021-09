PALINSESTI 3-9 OTTOBRE 2021: ITALIA-SPAGNA, L’INEDITA SFIDA MORGANE-VALLE, TORNA CHE TEMPO CHE FA, QUELLI CHE IN PRIMA SERATA (Di venerdì 24 settembre 2021) I PALINSESTI Rai, Mediaset, La7 e Tv8 per la settimana dal 3 al 9 OTTOBRE 2021. Post in aggiornamento! Su Rai1, eccezionalmente di domenica, I Bastardi di Pizzofalcone per lasciare il posto lunedì sera allo speciale di Porta a Porta per commentare i risultati delle Elezioni Amministrative. Poi l’attesissima SFIDA di Nations League tra ITALIA e SPAGNA. Su Canale 5 cambio di giorno della fiction Luce dei Tuoi Occhi che se la vedrà con l’ultima puntata stagionale di MORGANE. Su Rai2 la versione prime time di QUELLI che il calcio mentre su Rai3 TORNA Che TEMPO Che Fa con la coppia Fabio-Littizzetto. PRIMA SERATA RAI – MEDIASET – LA7 – TV8 Rai 1 Canale 5 D I Bastardi di ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 24 settembre 2021) IRai, Mediaset, La7 e Tv8 per la settimana dal 3 al 9. Post in aggiornamento! Su Rai1, eccezionalmente di domenica, I Bastardi di Pizzofalcone per lasciare il posto lunedì sera allo speciale di Porta a Porta per commentare i risultati delle Elezioni Amministrative. Poi l’attesissimadi Nations League tra. Su Canale 5 cambio di giorno della fiction Luce dei Tuoi Occhi che se la vedrà con l’ultima puntata stagionale di. Su Rai2 la versione prime time diche il calcio mentre su Rai3CheChe Fa con la coppia Fabio-Littizzetto.RAI – MEDIASET – LA7 – TV8 Rai 1 Canale 5 D I Bastardi di ...

Advertising

bubinoblog : PALINSESTI 3-9 OTTOBRE 2021: ITALIA-SPAGNA, L'INEDITA SFIDA MORGANE-VALLE, TORNA CHE TEMPO CHE FA, QUELLI CHE IN PR… - CorneliaHale94 : @Federic01996 @giulio_galli @RaiDue oddio forse stavano facendo delle modifiche in vista dei palinsesti 03-09 ottobre? - Nicholas_Dls : PALINSESTI 26 SETTEMBRE-2 OTTOBRE 2021: CHIUDE #DAGRANDE, PARTE #MISTERYLAND, #HAMMAMET E IL CALCIO ?? - cheTVfa : #PALINSESTI dal 26 settembre al 2 ottobre Al via #MysteryLand, #NonelArena e #IlContadinoCercaMoglie, il match… - bubinoblog : PALINSESTI 26 SETTEMBRE-2 OTTOBRE 2021: CHIUDE DA GRANDE, PARTE MISTERY LAND, HAMMAMET E IL CALCIO -