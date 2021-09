Padova, scappano senza pagare il conto: il pub posta l'immagine sui social e lancia l'ultimatum 'vi diamo tre giorni per saldare' (Di venerdì 24 settembre 2021) scappano senza pagare il conto , con la scusa di dover fumare una sigaretta, ma le telecamere li inchiodano . Tre ragazzi sono fuggiti da un pub senza pagare il conto e il locale lancia l'ultimatum ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 settembre 2021)il, con la scusa di dover fumare una sigaretta, ma le telecamere li inchiodano . Tre ragazzi sono fuggiti da un pubile il localel'...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Padova, scappano senza pagare il conto: il pub posta l'immagine sui social e lancia l'ultimatum «vi diamo tre giorni per salda… - leggoit : Padova, scappano senza pagare il conto: il pub posta l'immagine sui social e lancia l'ultimatum «vi diamo tre giorn… - giulia0268 : Padova, scappano senza pagare il conto ma il pub pubblica le loro foto sui social: 'Vi diamo 3 giorni per saldare' - verabirra : Scappano senza pagare il conto: a Padova il pub pubblica le foto sui social - mattinodipadova : Il locale Busa dei Briganti ha pubblicato sui social l’immagine pixelata dei tre ragazzi, che dunque non sono ricon… -