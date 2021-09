PA, Draghi firma il dpcm per il ritorno in presenza (Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA – Il presidente del consiglio Mario Draghi (foto) ha firmato il decreto che fa cessare il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella Pubblica amministrazione. Esprime soddisfazione il ministro Renato Brunetta, per quale adesso “si apre l’era di una nuova normalità e si completa il quadro avviato con l’estensione dell’obbligo di green pass a tutto il mondo del lavoro: dal 15 ottobre i dipendenti pubblici torneranno in presenza, e in sicurezza”. Con successivo decreto ministeriale, Brunetta fornirà apposite indicazioni operative “affinché il rientro negli uffici sia rispettoso delle misure di contrasto al Covid-19 e coerente con la sostenibilità del sistema dei trasporti”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA – Il presidente del consiglio Mario(foto) hato il decreto che fa cessare il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella Pubblica amministrazione. Esprime soddisfazione il ministro Renato Brunetta, per quale adesso “si apre l’era di una nuova normalità e si completa il quadro avviato con l’estensione dell’obbligo di green pass a tutto il mondo del lavoro: dal 15 ottobre i dipendenti pubblici torneranno in, e in sicurezza”. Con successivo decreto ministeriale, Brunetta fornirà apposite indicazioni operative “affinché il rientro negli uffici sia rispettoso delle misure di contrasto al Covid-19 e coerente con la sostenibilità del sistema dei trasporti”. L'articolo L'Opinionista.

