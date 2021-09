P.a., ritorno al lavoro in presenza dal 15/10, Draghi firma Dpcm (Di venerdì 24 settembre 2021) La modalità ordinaria di lavoro nelle Pubbliche amministrazioni dal 15 ottobre torna ad essere quella in presenza. Lo prevede il Dpcm firmato dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Le Pubbliche ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 settembre 2021) La modalità ordinaria dinelle Pubbliche amministrazioni dal 15 ottobre torna ad essere quella in. Lo prevede ilto dal Presidente del Consiglio, Mario. Le Pubbliche ...

Advertising

matteosalvinimi : PD e Confindustria vogliono il ritorno al passato con la Legge Fornero, rubando anni di vita a milioni di lavorator… - LegaSalvini : ++ NO AL RITORNO ALLA LEGGE FORNERO ++ Matteo #Salvini: “PD e Confindustria vogliono il ritorno al passato con la… - LegaSalvini : ++ LA LEGA PENSA AL LAVORO, ALLA SCUOLA E ALLA SALUTE DEGLI ITALIANI. DICIAMO NO AL RITORNO ALLA LEGGE FORNERO, AI… - Hikui7 : RT @italianarmyfam_: Il lavoro dei ragazzi a New York è ufficialmente terminato e adesso stanno facendo ritorno a casina. Questo breve ma i… - ABIMAGE : PA: dal 15/10 ritorno al lavoro in presenza, il Presidente Draghi firma Dpcm -