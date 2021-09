Overwatch League 2021, Atlanta e San Francisco avanti: Chengdu e Los Angeles fuori dai playoff (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo aver fatto fuori Washington Justice e Philadelphia Fusion, gli Atlanta Reign e i San Francisco Shock continuano ad avanzare nei playoff della Overwatch League. Stavolta a soccombere sono stati rispettivamente i team Los Angeles Gladiators e Chengdu Hunters. Niente da fare nemmeno stavolta per i “Gladiatori”, che devono alzare nuovamente bandiera bianca contro Atlanta. La gara è arrivata fino alla quinta mappa (Nepal), dove Atlanta è riuscita a prevalere grazie alle prestazioni strepitose del cecchino Kai Collins e del DPS Oh “Pelican” Se-hyun: il punteggio finale di 3-2 per i Reign equivale all’eliminazione per i Gladiators. Ancora più ricca di emozioni la lotta per rimanere nei playoff tra ... Leggi su esports247 (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo aver fattoWashington Justice e Philadelphia Fusion, gliReign e i SanShock continuano ad avanzare neidella. Stavolta a soccombere sono stati rispettivamente i team LosGladiators eHunters. Niente da fare nemmeno stavolta per i “Gladiatori”, che devono alzare nuovamente bandiera bianca contro. La gara è arrivata fino alla quinta mappa (Nepal), doveè riuscita a prevalere grazie alle prestazioni strepitose del cecchino Kai Collins e del DPS Oh “Pelican” Se-hyun: il punteggio finale di 3-2 per i Reign equivale all’eliminazione per i Gladiators. Ancora più ricca di emozioni la lotta per rimanere neitra ...

Advertising

esports247_it : Overwatch League 2021, Atlanta e San Francisco avanti: Chengdu e Los Angeles fuori dai playoff… - EsportsWebit : Overwatch League rivela le regole di composizione del roster per la stagione 2022 - zazoomblog : Overwatch 2: novità in arrivo alle finali dell’Overwatch League - #Overwatch #novità #arrivo #finali - tuttoteKit : Overwatch 2: novità in arrivo alle finali dell'Overwatch League #Overwatch2 #OverwatchLeague #tuttotek - Soldier76bot : RT @EsportsWebit: Gli aggiornamenti di Overwatch 2 verranno rivelati durante le finali della Overwatch League il 25 settembre -