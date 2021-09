Ostia Antica, tremendo incidente su viale dei Romagnoli: auto si ribalta, 64enne in codice rosso (Di venerdì 24 settembre 2021) tremendo incidente oggi, 24 settembre, in viale dei Romagnoli, all’altezza di via del Collettore Primario, in direzione di Ostia Antica. A scontrarsi due auto, intorno alle ore 13:00, una Smart ed una Citroen C1. Nell’impatto la Smart, dopo aver anche urtato contro un albero, si è ribaltata e la sua conducente, una donna di 64 anni, è rimasta ferita seriamente ed è stata trasportata dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia in codice rosso per dinamica. Sul posto sono intervenute per i rilievi e pattuglie del gruppo X Mare della Polizia Locale. Sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 settembre 2021)oggi, 24 settembre, indei, all’altezza di via del Collettore Primario, in direzione di. A scontrarsi due, intorno alle ore 13:00, una Smart ed una Citroen C1. Nell’impatto la Smart, dopo aver anche urtato contro un albero, si èta e la sua conducente, una donna di 64 anni, è rimasta ferita seriamente ed è stata trasportata dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Grassi diinper dinamica. Sul posto sono intervenute per i rilievi e pattuglie del gruppo X Mare della Polizia Locale. Sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’. Leggi ...

