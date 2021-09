Ostia Antica, incidente su viale dei Romagnoli: auto si ribalta, grave una 64enne (Di venerdì 24 settembre 2021) Ostia – Un violento scontro fra due auto, una delle quali si è persino ribaltata: è quanto accaduto intorno alle ore 13 di oggi, venerdì 24 settembre, su viale dei Romagnoli. L’auto ribaltata in viale dei Romagnoli L’incidente, avvenuto in prossimità del collettore primario, in direzione Ostia Antica, ha visto coinvolte due auto, una Citroen C1 e una Smart: per cause ancora da accertare, quest’ultima si è ribaltata, e la sua conducente, una donna di 64 anni, è stata trasportata all’ospedale Grassi di Ostia in codice rosso. Sul posto sono intervenute, oltre al personale del 118, le pattuglie del X Gruppo Mare, che ora indagano per ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 settembre 2021)– Un violento scontro fra due, una delle quali si è persinota: è quanto accaduto intorno alle ore 13 di oggi, venerdì 24 settembre, sudei. L’ta indeiL’, avvenuto in prossimità del collettore primario, in direzione, ha visto coinvolte due, una Citroen C1 e una Smart: per cause ancora da accertare, quest’ultima si èta, e la sua conducente, una donna di 64 anni, è stata trasportata all’ospedale Grassi diin codice rosso. Sul posto sono intervenute, oltre al personale del 118, le pattuglie del X Gruppo Mare, che ora indagano per ...

