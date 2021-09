Ospina: “Il Napoli ha imparato a soffrire. Anguissa? È il calciatore che ci mancava” (Di venerdì 24 settembre 2021) David Ospina, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale del club azzurro per parlare delle principali vicende di casa partenopea. Di seguito le sue dichiarazioni. Sull’inizio di stagione del Napoli “La squadra ha imparato a soffrire insieme e ad attaccare insieme. Abbiamo grandi individualità ma stiamo giocando di squadra in ogni fase di ogni singola partita. Cagliari? Sarà importante avere i nostri tifosi allo stadio. Sarà difficile vincere come sempre”. Su Anguissa “Anguissa era il calciatore che ci mancava per completare la rosa. È fortissimo, ha maturità ed esperienza. Ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. La squadra ha fatto una ottima preparazione pre campionato e stiamo bene ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 24 settembre 2021) David, portiere del, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale del club azzurro per parlare delle principali vicende di casa partenopea. Di seguito le sue dichiarazioni. Sull’inizio di stagione del“La squadra hainsieme e ad attaccare insieme. Abbiamo grandi individualità ma stiamo giocando di squadra in ogni fase di ogni singola partita. Cagliari? Sarà importante avere i nostri tifosi allo stadio. Sarà difficile vincere come sempre”. Suera ilche ciper completare la rosa. È fortissimo, ha maturità ed esperienza. Ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. La squadra ha fatto una ottima preparazione pre campionato e stiamo bene ...

