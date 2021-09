Oroscopo Sagittario domani 25 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di venerdì 24 settembre 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 25 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario. La notizia di Mercurio che abbandonerà i vostri piani astrali, amici del Sagittario, non dovrebbe affatto essere positiva, considerando anche che andrà ad unirsi agli influssi già negativi di Venere e Marte. Cercate, soprattutto, di essere prudenti perché il rischio di sbagliare è piuttosto alto con tutte quelle opposizioni astrali. Poco lucidi, parecchio confusi, sul lavoro dovreste procedere con veramente molta calma. Leggi l’Oroscopo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 settembre 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 25? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. La notizia di Mercurio che abbandonerà i vostri piani astrali, amici del, non dovrebbe affatto essere positiva, considerando anche che andrà ad unirsi agli influssi già negativi di Venere e Marte. Cercate, soprattutto, di essere prudenti perché il rischio di sbagliare è piuttosto alto con tutte quelle opposizioni astrali. Poco lucidi, parecchio confusi, suldovreste procedere con veramente molta calma. Leggi l’...

