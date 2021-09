Operazione “CHIMERA” | dimezzata la famiglia mafiosa di Mazzarino CL

(Di venerdì 24 settembre 2021)”:di(CL), denominata “clan Sanfilippo” e riconducibile alla “Stidda” gelese Sgominata, con l’odierna” condotta dai Carabinieri e coordinata dalla DDA della Procura Nissena, un’organizzazione criminale di tipo mafioso, con base a(CL) e ramificazioni sull’intero territorio nazionale e in particolare nell’area milanese. Nel corso di quattro

Advertising

infoitinterno : Operazione Chimera, sgominato il clan mafioso dei Sanfilippo. 50 arresti dei Carabinieri, i particolari (Video) - PalermoWebNews : Operazione “Chimera”, il plauso di “SOS Impresa – Rete per la Legalità” all’Arma dei Carabinieri e alla Procura nis… - RadioCL1 : Operazione “Chimera” ecco chi sono gli arrestati e i destinatari delle altre misure. Sospesi due medici e un avvoca… - infoitinterno : Caltanissetta. Operazione “Chimera”, decapitata la famiglia mafiosa di Mazzarino - NewSicilia : #Newsicilia Operazione #Chimera - Ecco come operavano i 55 indagati -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione CHIMERA

Secondo l', la maxi - inchiesta che ha portato i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta a compiere stamattina 55 arresti , tra il carcere e i domiciliari, su ordinanza ...L', denominata in codice "", scaturisce da un'indagine condotta tra il 2017 e il 2021 dai carabinieri di Gela ed è stata avviata sulla base di elementi forniti dal Comando ...Le ricostruzioni inquietanti dei magistrati che hanno azzerato i vertici malativosi nel cuore della Sicilia Mazzarino- Il 13 giugno 1984 Benedetto Bonaffini, giovane operaio di Mazzarino, uscì da casa ...Assolutamente peculiare la circostanza secondo la quale, le direttive – in relazione alle attività criminali, provenivano da soggetti in stato di detenzione. Gli omicidi. Le indagini hanno permesso di ...