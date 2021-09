Operaio e sindacalista il tifoso della Juventus denunciato per gli insulti razzisti a Maignan (Di venerdì 24 settembre 2021) Ha un'identità il tifoso della Juventus che sabato sera, durante il riscaldamento di Juventus - Milan, ha bersagliato di insulti , intercalandoli con risate e bestemmie , il portiere rossonero Maignan ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 24 settembre 2021) Ha un'identità ilche sabato sera, durante il riscaldamento di- Milan, ha bersagliato di, intercalandoli con risate e bestemmie , il portiere rossonero...

Ultime Notizie dalla rete : Operaio sindacalista Operaio e sindacalista il tifoso della Juventus denunciato per gli insulti razzisti a Maignan È quello di un operaio, di oltre 40 anni i, che lavora in un'azienda di Rovigo, dove è anche sindacalista nelle Rsu . È stato identificato e denunciato per istigazione all'odio razziale dalla Digos ...

Si tratta di un operaio e sindacalista di Rovigo.

Razzismo, insulti a Maignan: il tifoso è un operaio sindacalista di Rovigo

Juve-Milan: insulti razzisti a Maignan, denunciato un tifoso L'uomo, operaio e sindacalista, è iscritto allo Juventus Club di Castagnaro (Vr), che ha annunciato l'intenzione di volerlo espellere.

