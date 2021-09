Opel Astra, al debutto la nuova generazione. Ora benzina, diesel e ibrida, ma dal 2023 anche elettrica – FOTO (Di venerdì 24 settembre 2021) In molti Paesi europei è la fetta di mercato più rilevante. Ecco perché quando arriva in classe una delle nuove ragazze del segmento C la scolaresca si zittisce e tutti si mettono a sbirciare, per capire se è alta, bassa, bella, modesta, sfrontata, etc etc. E’ quello che sta capitando con la nuova Opel Astra, che sarà ordinabile da ottobre, con le consegne previste dall’inizio del 2022. Più avanti debutterà pure la versione familiare, che nel segmento C ha sempre un suo perché. Dal 1991 a oggi sono stati vendute oltre 15 milioni di Opel Astra, di cui un milioncino in Italia. Sinora la nuova generazione della vettura ai giornalisti è stata fatta vedere, ma non guidare. Si sa pochino anche dei prezzi, a parte quello della versione più economica: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) In molti Paesi europei è la fetta di mercato più rilevante. Ecco perché quando arriva in classe una delle nuove ragazze del segmento C la scolaresca si zittisce e tutti si mettono a sbirciare, per capire se è alta, bassa, bella, modesta, sfrontata, etc etc. E’ quello che sta capitando con la, che sarà ordinabile da ottobre, con le consegne previste dall’inizio del 2022. Più avanti debutterà pure la versione familiare, che nel segmento C ha sempre un suo perché. Dal 1991 a oggi sono stati vendute oltre 15 milioni di, di cui un milioncino in Italia. Sinora ladella vettura ai giornalisti è stata fatta vedere, ma non guidare. Si sa pochinodei prezzi, a parte quello della versione più economica: ...

