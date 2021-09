Onu: Draghi, 'Ue consolidi ruolo in operazioni pace' (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - “L'Italia conferma convintamente il proprio impegno nell'ambito delle Nazioni Unite. Siamo il primo contributore di Caschi Blu tra i paesi occidentali e il settimo contribuente al bilancio delle operazioni di pace ONU. Militari italiani sono dispiegati in 5 missioni ONU in Mali, Sahara Occidentale, Cipro, al confine tra India e Pakistan, e soprattutto in Libano, dove deteniamo il comando della missione UNIFIL e schieriamo uno dei contingenti più numerosi. Siamo convinti che l'Unione Europea debba consolidare progressivamente il proprio ruolo in questo campo, in linea con le ambizioni del progetto europeo e in piena complementarità con l'Alleanza Atlantica”. Così il premier Mario Draghi, intervenendo al dibattito generale della 76esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - “L'Italia conferma convintamente il proprio impegno nell'ambito delle Nazioni Unite. Siamo il primo contributore di Caschi Blu tra i paesi occidentali e il settimo contribuente al bilancio dellediONU. Militari italiani sono dispiegati in 5 missioni ONU in Mali, Sahara Occidentale, Cipro, al confine tra India e Pakistan, e soprattutto in Libano, dove deteniamo il comando della missione UNIFIL e schieriamo uno dei contingenti più numerosi. Siamo convinti che l'Unione Europea debba consolidare progressivamente il proprioin questo campo, in linea con le ambizioni del progetto europeo e in piena complementarità con l'Alleanza Atlantica”. Così il premier Mario, intervenendo al dibattito generale della 76esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

