Oms e i ‘monoclonali Trump’ | “Garantire dosi e prezzi equi”

(Di venerdì 24 settembre 2021) E’ una combinazione di anticorpi monoclonali e a ottobre 2020 finì sotto i riflettori del mondo perché fu una delle terapie usate per trattare l’ex presidente Usa Donald Trump, dopo la scoperta della sua positività a Covid-19. Ora l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) aggiorna la sue linee guida sull’assistenza clinica per includere il trattamento e raccomanda il mix di Regeneron per due gruppi specifici di pazienti (al momento è l’unico mix di monoclonali che compare nell’elenco dei farmaci per i quali sono state espresse raccomandazioni). Parallelamente però il trattamento che combina gli anticorpi casirivimab e imdevimab diventa oggetto anche di un appello accorato dell’Oms, che chiede un’azione su più fronti per far sì che venga garantito un accesso equo. I principali freni? “Produzione limitata” e “prezzo elevato”. La combinazione è stata raccomandata per i pazienti con ...