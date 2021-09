Omicidio Ziliani, le figlie ‘tradite’ da una scarpa. Al telefono dicevano: «Ora siamo in vacanza» – L’ordinanza (Di venerdì 24 settembre 2021) Quello di Laura Ziliani poteva essere il delitto perfetto. Ma come insegna Alfred Hitchcock nella costruzione di un Omicidio sono spesso i particolari minimi a tradire chi cerca di nascondere le prove. E sarebbe andata così, almeno secondo le ipotesi contenute nelL’ordinanza di custodia cautelare eseguita oggi, anche nel caso delle due delle figlie della signora Ziliani, accusate di averla uccisa proprio nel weekend della festa della mamma, l’8 maggio scorso. Secondo la ricostruzione della procura di Brescia e le indagini dei Carabinieri, le giovani, Silvia e Paola, insieme al fidanzato della maggiore, Mirto Milani, avrebbero deciso di uccidere la signora Laura Ziliani per appropriarsi dell’intero patrimonio immobiliare che le due ragazze gestivano in comproprietà con la madre, dopo ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 settembre 2021) Quello di Laurapoteva essere il delitto perfetto. Ma come insegna Alfred Hitchcock nella costruzione di unsono spesso i particolari minimi a tradire chi cerca di nascondere le prove. E sarebbe andata così, almeno secondo le ipotesi contenute neldi custodia cautelare eseguita oggi, anche nel caso delle due delledella signora, accusate di averla uccisa proprio nel weekend della festa della mamma, l’8 maggio scorso. Secondo la ricostruzione della procura di Brescia e le indagini dei Carabinieri, le giovani, Silvia e Paola, insieme al fidanzato della maggiore, Mirto Milani, avrebbero deciso di uccidere la signora Lauraper appropriarsi dell’intero patrimonio immobiliare che le due ragazze gestivano in comproprietà con la madre, dopo ...

